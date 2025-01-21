شكرا لقرائتكم خبر عن "الإرشاد الزراعي" يدعو مربي الماشية لتطبيق تدابير وقائية خلال الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة مربي الماشية إلى اتخاذ تدابير وقائية لحماية حيواناتهم من التأثيرات الضارة للرياح الباردة ومياه الأمطار التي تزداد خلال فصل الشتاء.

وأوصى الإرشاد الزراعي بضرورة استخدام مواد عازلة في الحظائر لضمان توفير بيئة دافئة وآمنة، بما يسهم في الوقاية من أمراض البرد التي قد تؤثر على صحة الماشية وإنتاجيتها.



مصادر تهوية

وأكدت الوزارة على أهمية اختيار مواد عزل فعّالة تغطي الجدران والأسقف، بالإضافة إلى صيانة الحظائر بشكل دوري لضمان عدم وجود فجوات قد تسمح بدخول الهواء البارد.كما شددت على أهمية الحفاظ على نظافة الحظائر وجفافها لتجنب تكون الرطوبة التي تسهم في تفاقم الأمراض التنفسية بين الماشية.



في إطار تعزيز جهود الوقاية، أوصى الإرشاد الزراعي بتوفير مصادر تهوية مناسبة داخل الحظائر لضمان تدفق الهواء النقي دون التعرض للبرد الشديد، مع التركيز على تقديم الأعلاف الغنية بالطاقة التي تساعد الحيوانات على مواجهة انخفاض درجات الحرارة.



ويأتي هذا التوجيه ضمن خطة الوزارة لدعم المربين وتحسين ظروف تربية الماشية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني.