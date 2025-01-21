انطلاق ملتقى مدراء التطوع في جدة

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ويهدف الملتقى الذي تنظمه غدن للاستشارات وبناء القدرات على مدى يومين، إلى تعزيز دور مدراء التطوع في القطاعات المختلفة، وتبادل الخبرات بين إدارات التطوع في القطاعات المختلفة وتعزيز أفضل الممارسات، وتمكين مدراء التطوع ورفع قدراتهم المهنية والمعرفية والميدانية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مدراء التطوع وتوسيع شبكاتهم المهنية.
وأوضح الرئيسي التنفيذي لغدن أ. ياسين عبده أن غدن حملت على عاتقها منذ تأسيسها في عام 2012م رسالة سامية تتمثل في المساهمة في تنظيم وتطوير العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، من خلال التمكين النوعي لمديري إدارات العمل التطوعي في كافة الجهات.
وأضاف: لذلك كان أول أهدافها الإستراتيجية هو تمكين أصحاب العلاقة في تفعيل العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، في حين حملت رسالتها "الإلهام والتمكين للعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستيعاب السياقات المحلية واحتياجات المجتمع".
ويتضمن الملتقى جلسات حوارية، وورش عمل، وقصص نجاح، وجلسات لخبراء متخصصين في العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى معرض مصاحب.
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