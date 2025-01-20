شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية بمكة يباشر 450 حالة عنف أسري في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشر مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية بتجمع مكة المكرمة الصحي أكثر من 450 حالة عنف وإيذاء أسري بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة له خلال العام الماضي 2024م.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن المركز باشر هذه الحالات خلال العام الأول لتدشين خدماته، مما يعكس التزام المنظومة الصحية بتقديم خدمات متقدمة ومتكاملة للمجتمع.



أهم الخدمات المقدمة

وشملت الرعاية المقدمة خدمات طبية ونفسية واجتماعية، حيث أُحيل 80% من الحالات لعيادة التأهيل النفسي الاجتماعي لمعالجة التبعات النفسية والاجتماعية للتعرض للعنف.

كما عمل المركز على تسريع وتكامل تقديم الخدمات من خلال عقد مؤتمر للحالات عالية الخطورة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى.

يُذكر أن مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية يُعنى بإدارة خدمات حالات العنف الأسري، ويعمل على توثيق إحصاءات دقيقة وتصنيف مستوى خطورة الحالات، من خلال فرق الحماية المنتشرة في كافة مستشفيات ومراكز تجمع مكة المكرمة الصحي.