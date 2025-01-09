انت الان تتابع عاصفة النار بلوس أنجلوس.. احتراق تلال "هوليوود هيلز" الشهيرة وارتفاع عدد الضحايا إلى 5 أشخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

امتدت حرائق الغابات المستعرة المحيطة بلوس أنجلوس إلى منطقة تلال هوليوود هيلز الشهيرة، والتي يسكنها معظم نجوم السينما الأمريكية؛ ليصبح عدد الحرائق أربعة تضرب المنطقة بنيران شديدة مدفوعة بقوة الرياح.

وحسب وكالة "رويترز"؛ تسببت حرائق أخرى في المنطقة في مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وتدمير مئات المنازل، واستنزاف موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد.

صدرت أوامر بإخلاء أكثر من 100 ألف شخص؛ حيث أعاقت الرياح الجافة القوية عمليات مكافحة الحرائق ونشرت الحرائق، التي أحرقت آلاف الأفدنة منذ أن بدأت يوم الثلاثاء.

وقالت عمدة لوس أنجلوس كارين باس في مؤتمر صحفي: "إن هذه العاصفة النارية هي العاصفة الكبرى".

"هذه العاصفة النارية الكبرى"

وقالت رئيسة الإطفاء كريستين كرولي في مؤتمر صحفي إن حريقًا جديدًا اندلع في تلال هوليوود القاحلة مساء الأربعاء؛ مما أجبرهم على المزيد من عمليات الإخلاء ورفع عدد حرائق الغابات المشتعلة في مقاطعة لوس أنجلوس إلى ستة على الأقل؛ تم احتواء أربعة منها بنسبة 0% وفقًا لمسؤولي الولاية؛ بما في ذلك حريقان كبيران على الجانبين الشرقي والغربي للمدينة استمرا في النمو مع حلول الليل يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن خبراء الأرصاد الجوية قالوا إن الرياح ستهدأ لفترة وجيزة ليلة الأربعاء؛ إلا أن من المتوقع أن تظل الظروف التي يطلق عليها العلم الأحمر حتى يوم الجمعة.

ست حرائق كبرى في لوس أنجلوس

وقال كيفن ماكجوان، مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة لوس أنجلوس، في مؤتمر صحفي: "نحن نواجه كارثة طبيعية تاريخية، وأعتقد أنه لا يمكن وصف ذلك بالقوة الكافية".

وتَقرر إغلاق 100 مدرسة من 1000 مدرسة بالمنطقة.