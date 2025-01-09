استشهاد 19 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - استشهد 19 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في غارات إسرائيلية متفرقة على منازل الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ فجر اليوم، بينهم أطفال ونساء.

وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم صيادين، واعتدت على آخرين، في بحر مدينة دير البلح، وسط إطلاق نار كثيف تجاه مراكب الصيد، وذلك في ظل التضييقات التي تمارسها على الصيادين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع مطلع أكتوبر 2023.

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