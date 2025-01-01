30 مليون مستفيد من الملف الصحي

بلغ عدد مواعيد الاستشارات الفورية والافتراضية عبر تطبيق صحتي إلى ما يزيد على 51 مليون موعد، بجانب ربط أكثر من 30 مليون مستفيد بالملف الصحي الموحد، فضلا عن استفادة أكثر من 14 مليون من تطبيق «وصفتي» حيث بلغ عدد الوصفات أكثر من 40 مليون وصفة بنهاية عام 2024.

مؤشرات محققة

أعلن برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030 عن أبرز الإنجازات التحولية التي جاءت تتويجًا للجهود الصحية الوطنية بالقطاع الصحي خلال عام 2024. ومن أبرز المؤشرات المحققة هو ارتفاع متوسط عمر الإنسان من 74 في عام 2016 حتى 78.8، وبلغت نسبة مناطق المملكة بما فيها الطرفية المغطاة بالخدمات الصحية 96% بعدما كانت تبلغ نسبتها 81% في عام 2016 بجانب انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية من 28.8 لكل 100 ألف نسمة في عام 2016 إلى 13.06 لكل 100 ألف نسمة.

موسوعة جينيس

وضمن الريادة الإقليمية والعالمية التي تحتلّها المملكة لا سيما بالقطاع الصحي، هو إنجاز وطني حققه نخبة من «مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث» عبر إجراء أول عملية زراعة كاملة بواسطة الروبوت لتكون الأولى بالعالم، بجانب إجراء أول زراعة كبد بواسطة الروبوت للمرة الأولى بالعالم، وتصدّر مستشفيات المملكة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى دخول مستشفى «صحة» الافتراضي لموسوعة جينيس بصفته أكبر مستشفى بالعالم، وحصول المملكة على المركز الأول إقليميًا من حيث عدد المدن الصحية إلى 16 مدينة صحية استوفت 80 معيارًا صحيًا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

يذكر أن جهود الجهات الصحية والكوادر المتميزة خلال عام 2024م، جاءت امتدادًا لمسيرة دؤوبة عمل عليها التحول الصحي، وثمرةً للنهضة الشاملة التي تتمتع بها المملكة بمختلف مجالاتها منذ انطلاق رؤية 2030، تلبيةً لتطلعات رؤية ملهمة وضعت أهدافًا سامية نحو بلوغ مجتمع حيوي وحياة عامرة وصحية.

الوقاية من المخاطر الصحية

- الكشف المبكر لأمراض السكري

480 ألف مستفيد

- الكشف عن سرطان الثدي

130 ألف حالة

- الكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم

120 ألف حالة.

632 ألف متطوع صحي

منصة شفاء

8 آلاف حالة