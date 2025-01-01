السعودية | موسم الدرعية يعلن تمديد معرض “مجد مباري” إلى 11 يناير المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن موسم الدرعية اليوم، تمديد معرض “مجد مباري من 200 عام” إلى 11 يناير المقبل، إذ يمثل المعرض احتفاءً بالمئوية الثانية لتأسيس الدولة السعودية الثانية، وإرث مؤسسها الإمام تركي بن عبدالله.

ويهدف المعرض الذي يتوسط منطقة مطل البجيري إلى تعريف الزوار بشخصية الإمام تركي بن عبدالله الذي يعد قائدًا سعوديًّا بارزًا مؤثرًا، إضافةً إلى سرد الأحداث التاريخية والسياسية والاجتماعية المصاحبة لرحلته منذ خروجه من الدرعية وحتى دخوله الرياض، عبر معرض يحتوي على مجموعة من الوسائط الرقمية التي تسلّط الضوء على مجموعة من الأحداث والقصص التي عاشها الإمام.

وتعد الدرعية أول نقطة انطلاق الإمام تركي بن عبدالله، إذ ولد فيها عام 1183هـ / 1769م، وعاصر فترة جده مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود، حين كانت الدرعية في قمة مجدها وعزها، إذ تمثل مركزًا اقتصاديًّا مهمًّا، ورمزًا للرخاء والوفرة، وقد تعلّم الحكمة وأُسس القيادة في حي الطريف وقصوره، ودرس في كتاتيب مساجد الدرعية، وتميزت شخصيته بالفهم والحكمة والعدل.

ويستمر المعرض الذي يفتح أبوابه خلال الفترتين الصباحية والمسائية في استقبال الزوار حتى 11 يناير، ليعرض لهم القصص التاريخية بتسلسل زمني يعتمد على مجموعة من المؤثرات البصرية والصوتية، وعدد من التفاصيل الجمالية المميزة.

وتشمل أقسام المعرض مقدمة عن البرنامج، وميلاد ونشأة الإمام تركي، وأنا ردّاد أرضي، في غار تركي، والسيف الأجرب، وتركي البطل، وملحمة المجد، وعرضًا نصيًّا وتقنيًّا لشجرة العائلة، وإرث الإمام تركي بن عبدالله.

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