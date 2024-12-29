شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: إلبسوا ولبسوا عيالكم بردًا في الليل وصقيع بالنهار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني من الأجواء الباردة التي ستضرب المملكة الفترة القادمة، تزامنًا مع إجازة الطلاب.

وأوضح الحصيني عبر حسابه على منصة “إكس” قائلًا: “إلبسوا ولبسوا عيالكم، برداً في الليل والنهار وصقيع وتوافق اجازة الطلاب”.

وتابع:” موجة قطبية المنشأ رابعة متوقعة من متوسطة الى قوية على مناطق عدة من المملكة، بدءًا من الثلاثاء 30 جماد ثاني بإنخفاض حاد في الحرارة من”7″لـ”11″درجة مئوية خاصة الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية تستمر أيام “.

وشهدت المملكة خلال الأسابيع الماضية، موجات من البرد الشديد، والتي ضربت عدة مناطق بها”.