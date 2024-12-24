شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار البرتقالي.. الأرصاد ينبه من حالة الطقس في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا برتقالي بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة.

ويشمل الإنذار؛ الشفا والهدا وأضم وميسان، والطائف، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1871559312117494223?ref_src=twsrc%5Etfw طقس مكة ونبه المركز من ضباب وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم.

ويبدأ الإنذار الساعة 07:00 م الثلاثاء وينتهي 08:00 صباح الأربعاء.