شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مقيمين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة عسير من إنقاذ مقيمين تعطلت واسطتهم البحرية .

وأكدت حرس الحدود أنه تم تقديم المساعدة لأحد أفراد الطاقم بعد تعرضه لوعكة صحية في عرض البحر.

ودعت المديرية العامة لحرس الحدود للالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.