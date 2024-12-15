شكرا لقرائتكم خبر معرض جدة للكتاب ٢٠٢٤ يُثري زوَّاره بتاريخ الطهي بمدينة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثرى معرض جدة للكتاب ٢٠٢٤ زواره بتاريخ الطهي في مدينة جدة، في ندوة نظَّمها ضمن برنامجه الثقافي عنوانها "الطهي تاريخ الموانئ (جدة نموذجًا)"، شارك فيها كلٌّ من المهندس ماجد الأهدل، والأستاذة نوال الخلاوي، والأستاذ عزيز أولياء، وأدارها الأستاذ أحمد السلمي.

وذكر الأهدل أن جدة عبر التاريخ كانت محطة لمرور الكثير من المنتجات، سواءً الحبوب من المناطق المجاورة لجدة، أو التوابل التي كانت تصل من دول خارج السعودية أبرزها الهند.

وأوضح: "الطعام الموثق عبر التاريخ هو عبارة عن مطعمات السلاطين والأمراء، وليس طعام العامة، الذي لم يوثق إلا في آخر 100 سنة، حيث بدأ طعام العامة يظهر للواجهة، بعد أن ظل لسنوات حبيس المنازل".

وأورد: "يُعد البن أبرز ما صُدِّر عبر جدة، إذ كان يأتي من ميناء المخا إلى ميناء جدة، ومنها ينتقل إلى الموانئ المصرية ومنها إلى أوروبا، وكذلك اللوز البجلي الذي كان يأتي من مرتفعات الطائف والباحة".

في حين شدَّد عزيز أولياء على وجوب عدم التفريط في مكوناتنا الثقافية، وأنه ينبغي التعصب لها؛ "لأن تأصيلك لثقافتك يؤكد وجودك، إذ لا يمكن الاقتراب من ثقافة أخرى بالاستغناء عن ثقافتنا الأصلية".

وزاد: "السعوديون عمومًا لديهم ذائقة عالية جدًّا، ويجب توظيف تلك الذائقة لتأصيل ثقافتنا المحلية ونقلها إلى العالمية، خاصةً أن السائح دائمًا يبحث عن تجربة تُثريه ثقافيًّا، وعلينا أن نتذكر دائمًا أن الاقتصاد السياحي هو أول شيء يتأثر بالأزمات، وآخر شيء يتعافى من آثارها".

من جهتها ذكرت الخلاوي أن طبق "خفيش الدبا" أحد الأطباق التي تشتهر بها محافظة العلا شمالي غرب البلاد، وقد شرعت في نقله من المحلية إلى العالمية عبر إدخال وإضافة بعض التحسينات عليه، دون تعارض مع نوعية وجودة الطبق الأساس.

وأضافت: "هذا الطبق معروف عنه أنه شتوي، وغالبًا ما يستهلكه سكان العلا في موسم البرد، ولكن برزت لدي فكرة تحويله من منتج شتوي إلى منتج يمكن استخدامه في فصل الصيف، عبر بعض الإضافات الطفيفة".

ويُعد معرض جدة للكتاب ثالث المعارض المقامة خلال هذا العام 2024، التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، حيث يأتي في نسخته الحالية بعد معرض الرياض الدولي للكتاب الذي اختتم فعالياته في أكتوبر الماضي، ومعرض المدينة المنورة الذي أسدل الستار على فعالياته في أغسطس الماضي.

جدير بالذكر، يستقبل معرض جدة للكتاب 2024 زواره يوميًّا من الساعة 11 صباحًا وحتى 12 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا إلى 12 مساءً، وعلى مدار عشرة أيام تبدأ من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري.