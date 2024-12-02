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شكرا لقرائتكم خبر عن الجسر الجوي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية الـ 27 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصل الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 27 متوجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة تشتمل على مواد طبية وإيوائية، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأساسية.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26
ووصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية، أمس الأول، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وحملت الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية.
وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة تشتمل على مواد طبية وإيوائية، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأساسية.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26
ووصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية، أمس الأول، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وحملت الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية.