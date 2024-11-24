شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة: 80% من الأهالي يجهلون مخاطر الذكاء الاصطناعي على أطفالهم والان نبدء بالتفاصيل

مريم احساني

استخدام آمن للذكاء الاصطناعي

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الدمام - شريف احمد - حذرت مريم إحساني، خبيرة حماية الطفل، من خطورة الذكاء الاصطناعي على الأطفال، وكشفت عن جهل الأهالي بمخاطره، مشيرة إلى أن دراسات عالمية أثبتت أن 80% من سكان العالم لا يدركون مدى خطورة هذه التقنية على فلذات أكبادهم.وأكدت لـ ”اليوم“ على أهمية توعية الآباء بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل سليم، محذرة من الانخداع بالمفهوم السائد عن كونه أداة نافعة دون الانتباه إلى محاذيره.وشددت على ضرورة اتباع إرشادات واضحة للاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى اندماجه في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مما يُحتم على الطفل التواصل بشكل مستمر مع أسرته ومدرسته لتجنب مخاطره.وأشادت الدكتورة إحساني بمستوى المؤتمر الإقليمي الثامن لحماية الطفل من سوء العنف والإهمال، الذي اختتم أعماله في مدينة الخبر مؤخرا، مؤكدة أنه ينافس المؤتمرات العالمية من حيث قوة الطروحات وجودة ورش العمل، ما يعكس الاهتمام الكبير بقضية حماية الطفل والسعي المستمر لتطوير المنظومة الحامية له.كما ثمنت مشاركة العديد من الجهات في المؤتمر، مما يؤكد أهمية هذه القضية على المستويين العالمي والمحلي، مشيدة بجهود اللجان العلمية في تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج.