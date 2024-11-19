شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم".. إجراءات جديدة لرصد غياب الطلبة عبر "نور" و"مدرستي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مدارس المملكة حالات غياب محدودة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، ما دفع وزارة التعليم إلى التأكيد على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة لتعزيز الانضباط المدرسي، وفي مقدمتها توثيق الغياب بدقة عبر منصتي ”نور“ و”مدرستي“. شروط تسجيل الغياب وتُلزم الوزارة المعلمين بتسجيل الغياب يومياً لكل حصة دراسية، سواء عبر السجلات التقليدية أو منصتي ”نور“ و”مدرستي“، مع ضرورة تحديث بيانات الغياب في حساب المدرسة بشكل فوري لضمان المتابعة الدقيقة.

وتنص قواعد السلوك والمواظبة على إشعار أولياء الأمور بغياب أبنائهم فور حدوثه، سواء عن يوم دراسي كامل أو حصة واحدة، وذلك باستخدام مختلف وسائل التواصل، بما فيها الوسائل الإلكترونية، بهدف تفعيل دور الأسرة في متابعة أبنائهم. أعذار وعواقب الغياب وحددت الوزارة مهلة أقصاها 5 أيام لتقديم أعذار الغياب، مع إمكانية قبول الأعذار في حال وجود مبررات قوية حتى نهاية الفصل الدراسي، على أن يتم اعتمادها من قبل مدير المدرسة وتسجيلها في ”نظام نور“.

وأكدت الوزارة على عواقب الغياب دون عذر، والتي تشمل خصم درجة من درجات المواظبة عن كل يوم غياب، وتأثير ذلك على درجات المشاركة والتفاعل، مع حرمان الطلاب المتغيبين من إعادة الاختبارات القصيرة والدرجات التعويضية.

تهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الالتزام والانضباط لدى الطلاب والطالبات، وتشجيعهم على الحضور والمشاركة الفعالة في الحصص الدراسية. وأكدت الوزارة أن الغياب يؤثر سلباً على تحصيل الطلاب ويعيق تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.