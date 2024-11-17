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تحدي بين صديقين في جازان ينتهي بمبارة ودية و15 ألف متفرج .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - استضاف إحدى الحواري بجازان مباراة ودية استطاعت استقطاب حماسة أكثر من 15 ألف متفرج.

وكانت هذه المباراة نتيجة تحدي بين صديقين، حيث تم تهيئة المكان كملعب وتكليف أشخاص ليتولوا مهمتي التحكيم والتعليق.

وجذبت هذه المنافسة أكثر من 15 ألف شخص ممن يحبون كرة القدم، وحرصوا على متابعة مجريات المباراة.

ولقى هذا الأمر ترحيب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد آخرون أن جازان تظل موطن رغم الإمكانيات المحدودة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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