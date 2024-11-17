شكرا لمتابعة خبر عن تحدي بين صديقين في جازان ينتهي بمبارة ودية و15 ألف متفرج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استضاف إحدى الحواري بجازان مباراة ودية استطاعت استقطاب حماسة أكثر من 15 ألف متفرج.

وكانت هذه المباراة نتيجة تحدي بين صديقين، حيث تم تهيئة المكان كملعب وتكليف أشخاص ليتولوا مهمتي التحكيم والتعليق.

وجذبت هذه المنافسة الرياضية أكثر من 15 ألف شخص ممن يحبون كرة القدم، وحرصوا على متابعة مجريات المباراة.

ولقى هذا الأمر ترحيب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد آخرون أن جازان تظل موطن الرياضة رغم الإمكانيات المحدودة.