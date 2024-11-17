شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تعلن استدعاء 105 مركبات إنفينيتي لاحتمالية حدوث كسر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة اليوم عن استدعاء 105 مركبات إنفينيتي “Q70 / Q50” موديل 2011 – 2017.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع إكس : إن الاستدعاء لاحتمالية حدوث كسر في عمود الدوران، قد يؤدي إلى فقدان قوة الدفع أثناء القيادة أو تحرك المركبة بشكل مفاجئ حال التوقف، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة للإصلاح مجانًا.