شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: نهاية موسم سهيل إما غرق أو حرق.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس، خالد الزعاق، أن الأمطار تهطل بشكل دائم في المناطق الواقعة على خط الاستواء طوال أيام السنة.

وأكد أن موسم الأمطار يبدأ مع موسم سهيل، ويمتد لقرابة 8 شهور، وينتهي في شهر مايو، وتكون نهايته إما غرق أو حرق حيث يسود فيها إما أمطار مغرقة أو تكون الأجواء حارقة بغياب الأمطار، وذلك بحسب ما ذكره في قناة العربية.

وأضاف أن المناطق الواقعة بالمناطق القطبين الشمالي والجنوبي لا تهطل فيها الأمطار، بينما المناطق المدارية الواقعة بين خط الاستواء ومدار السرطان كحال الدول العربية.

ولفت إلى أن المناطق الواقعة بين خط الاستواء ومدار الجدي تكون الأمطار فيها موسمية وغزيرة، لها بداية ونهاية.