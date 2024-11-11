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ولي العهد يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع ملك الأردن

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اليوم- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم الاثنين، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.
بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وتطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان والجهود المبذولة بشأنها.

قائمة الحضور

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية. ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري والوفد المرافق لملك المملكة الأردنية الهاشمية.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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