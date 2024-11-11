شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع ملك الأردن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم الاثنين، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.
بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وتطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان والجهود المبذولة بشأنها.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.
بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وتطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان والجهود المبذولة بشأنها.