شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع ملك الأردن والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية