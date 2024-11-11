شكرا لقرائتكم خبر عن واحة الإعلام.. لوحة ‏"سعوديبيا" تثري الوفود بمعلومات عن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم اللوحة التفاعلية لمنصة ‏"سعوديبيا" بواحة الإعلام الذي تقيمه وزارة الإعلام، تزامنًا مع انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية، معلومات عن جوانب من الحياة في المملكة، للوفود الإعلامية الدولية المشاركة في تغطية القمة.

وتمثل الموسوعة التي تأتي ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030، مرجعية وطنية ومصدرًا لنشر وتوثيق شؤون المملكة، إذ يتمكن زائر المنصة خاصة من الباحثين، من الاستفادة من المحتوى المكتوب والمرئي والمسموع، وذلك عبر المنصة باعتبارها مرجعية رسمية. التراث السعودي وتستعرض اللوحة التفاعلية معلومات عن المملكة باللغة العربية لبعض المعالم" منها " الدرعية "، ومركز الملك عبدالله المالي، وقطار الحرمين الذي يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومعلومات عن المطبخ السعودي باعتباره جزءًا من التراث السعودي.

ويبرز محتوى الشاشة التفاعلية للموسوعة المدعم بالوسائط المتعددة، جانب تراث المملكة وثقافتها وتاريخها وجغرافيتها، وتفاصيلًا عن الموسوعة التي تستهدف بحلول عام 2025م نشر 34000 مقالة باللغة العربية، مدعّمة بـ 15000 من الوسائط المتعددة وأكثر من 1000 عنصر تفاعلي، والوصول إلى خمس لغات.