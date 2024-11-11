شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشيكان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشاد فخامته بمبادرة المملكة الدعوة لقمة متابعةٍ عربيةٍ إسلاميةٍ مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.

وتمنى فخامته للقمة النجاح والتوفيق، كما جرى خلال الاتصال استعراض تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.