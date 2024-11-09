مرحلة ثانية من تسمية حدائق الرياض

وكانت الأمانة دعت السكان في مبادرة «أهلها يسمونها» لتشمل حديقة النرجس الثالثة في 15 نوفمبر، وحديقة الخليج الثامنة في 9 نوفمبر، وحديقة الخليج الثانية في 11 نوفمبر، وحديقة الخليج الثالثة في 13 نوفمبر، وحديقة قرطبة السادسة في 18 نوفمبر.
يذكر أن أمانة منطقة الرياض أطلقت مبادرة إشراك السكان في تسمية 29 حديقة، وفق معايير حددتها الأمانة لكل وجهات المدينة الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية ووسط الرياض؛ بما يعكس هوية المدينة، والتسميات وفق السياسات اللغوية التي تسهم في بناء المدن حضريًا وثقافيًا بمشاركة فاعلة من السكان انطلاقًا من إستراتيجية الأمانة في تعزيز الشراكة المجتمعية، رفع جودة الحياة، والتنمية الحضرية في المدينة، بما يجعل الرياض عامرة مزدهرة.
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