مرحلة ثانية من تسمية حدائق الرياض

أطلقت أمانة منطقة الرياض المرحلة الثانية من مبادرة تسمية الحدائق تحت عنوان «أهلها يسمونها» بهدف دعوة السكان في الحدائق لإشراكهم في تسمية الحدائق في أحياء الرياض، بهدف تفعيل دور السكان في اتخاذ القرار، تلبية رغباتهم، بما يعزز الانتماء البيئي والحضري للمكان، والإسهام في بناء روابط اجتماعية في إطار جهود الأمانة لأنسنة المدينة، وجاء إطلاق المبادرة بدعوة السكان للمشاركة في إكمال مبادرة تسمية الحدائق التي أطلقتها الأمانة في أحياء العاصمة، بتسمية 29 حديقة.

وكانت الأمانة دعت السكان في مبادرة «أهلها يسمونها» لتشمل حديقة النرجس الثالثة في 15 نوفمبر، وحديقة الخليج الثامنة في 9 نوفمبر، وحديقة الخليج الثانية في 11 نوفمبر، وحديقة الخليج الثالثة في 13 نوفمبر، وحديقة قرطبة السادسة في 18 نوفمبر.

يذكر أن أمانة منطقة الرياض أطلقت مبادرة إشراك السكان في تسمية 29 حديقة، وفق معايير حددتها الأمانة لكل وجهات المدينة الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية ووسط الرياض؛ بما يعكس هوية المدينة، والتسميات وفق السياسات اللغوية التي تسهم في بناء المدن حضريًا وثقافيًا بمشاركة فاعلة من السكان انطلاقًا من إستراتيجية الأمانة في تعزيز الشراكة المجتمعية، رفع جودة الحياة، والتنمية الحضرية في المدينة، بما يجعل الرياض عامرة مزدهرة.