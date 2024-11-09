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مرحلة ثانية من تسمية حدائق الرياض

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أطلقت أمانة منطقة الرياض المرحلة الثانية من مبادرة تسمية الحدائق تحت عنوان «أهلها يسمونها» بهدف دعوة السكان في الحدائق لإشراكهم في تسمية الحدائق في أحياء الرياض، بهدف تفعيل دور السكان في اتخاذ القرار، تلبية رغباتهم، بما يعزز الانتماء البيئي والحضري للمكان، والإسهام في بناء روابط اجتماعية في إطار جهود الأمانة لأنسنة المدينة، وجاء إطلاق المبادرة بدعوة السكان للمشاركة في إكمال مبادرة تسمية الحدائق التي أطلقتها الأمانة في أحياء العاصمة، بتسمية 29 حديقة.

وكانت الأمانة دعت السكان في مبادرة «أهلها يسمونها» لتشمل حديقة النرجس الثالثة في 15 نوفمبر، وحديقة الخليج الثامنة في 9 نوفمبر، وحديقة الخليج الثانية في 11 نوفمبر، وحديقة الخليج الثالثة في 13 نوفمبر، وحديقة قرطبة السادسة في 18 نوفمبر.

يذكر أن أمانة منطقة الرياض أطلقت مبادرة إشراك السكان في تسمية 29 حديقة، وفق معايير حددتها الأمانة لكل وجهات المدينة الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية ووسط الرياض؛ بما يعكس هوية المدينة، والتسميات وفق السياسات اللغوية التي تسهم في بناء المدن حضريًا وثقافيًا بمشاركة فاعلة من السكان انطلاقًا من إستراتيجية الأمانة في تعزيز الشراكة المجتمعية، رفع جودة الحياة، والتنمية الحضرية في المدينة، بما يجعل الرياض عامرة مزدهرة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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