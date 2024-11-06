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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع قائد الجيش الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه اليوم، اليوم، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وفرص تطويرها خاصة في المجالات العسكرية، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
فيما حضر من الجانب الباكستاني، السفير الباكستاني لدى المملكة أحمد فاروق، والملحق العسكري بسفارة باكستان لدى المملكة العميد محمد عاصم.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وفرص تطويرها خاصة في المجالات العسكرية، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
الحاضرون في القاءوحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، والمستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.
فيما حضر من الجانب الباكستاني، السفير الباكستاني لدى المملكة أحمد فاروق، والملحق العسكري بسفارة باكستان لدى المملكة العميد محمد عاصم.