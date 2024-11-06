شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يهنئ هاتفيًا الرئيس ترامب بعد فوزه في الانتخابات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأربعاء، بفخامة الرئيس الأمريكي المنتخب السيد دونالد جي ترامب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

وعبر سموه ـ حفظه الله ـ عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، متمنيًا للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادة فخامته.

ومن جهته، عبر الرئيس الأمريكي المنتخب عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على تهنئته، ومشاعره تجاه الشعب الأمريكي.