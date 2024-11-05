جائزة للتميز الصحي بالقطاع الخاص

أعلن مجلس الضمان الصحي عن إطلاق النسخة الثالثة من جائزة ضمان للتميز، بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وسيتم فتح باب التسجيل من خلال الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي ابتداء من السادس من نوفمبر الجاري وحتى الخامس من يناير المقبل.

وتهدف جائزة ضمان إلى تقديم الدعم والتشجيع لتطوير وتحقيق الجودة والشفافية في القطاع الصحي الخاص، وتعزيز التميز من خلال تبني الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة والاستفادة من الابتكارات الرقمية لتحسين نتائج المرضى، إضافة إلى تحفيز التنافسية بين الجهات لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز ثقافة الابتكار في مجال الرعاية الصحية في السعودية، وإبراز الجهات المتميزة التي تتبنى أعلى معايير الجودة والتميز في القطاع الصحي الخاص.

وتستهدف جائزة ضمان الأفراد ومقدمي خدمات الرعاية الصحية الذين يسعون لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية، إضافة إلى مسارٍ جديدٍ لأصحاب العمل الذين يعملون على تعزيز صحة ورفاهية الموظفين، مما يعكس اهتمام المجلس بتوفير بيئة عمل صحية ومستدامة.

ويكرم مجلس الضمان الصحي 27 مشاركًا في مسارات الجائزة التي صممت وفقًا لعدة ركائز إستراتيجية من أهمها الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة والصحة الرقمية والابتكار، إضافة إلى الرعاية الصحية والرفاهية ودعم القادة.