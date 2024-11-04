شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. إنقاذ مواطن تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ في حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر، وجرى تقديم المساعدة له.وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية، والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و994 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.