شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبّه من أمطار غزيرة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وارتفاع الموج وجريان للسيول وصواعق رعدية وتساقط البرد، على مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان والدرب وبيش وضمد وصبيا وأبوعريش وأحد المسارحة وصامطة والطوال والداير والريث والعيدابي وهروب وفيفا والعارضة والحُرّث والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.

