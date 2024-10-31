السعودية | 1222 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال شهر سبتمبر الماضي، 1222 زيارة ميدانية على عددٍ من المنشآت الصناعية في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك للتأكد من تطبيق المعايير والمتطلبات اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن أهداف الزيارات الميدانية لتلك المنشآت، تتضمّن التأكد من الالتزام بالاشتراطات اللازمة للسلامة والصحة والبيئة، والتأكّد من توفير منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات والمقاييس، ومتابعة الوضع النظامي للمنشآت الصناعية وفقاً للترخيص الصناعي.

ولفتت إلى أن المنطقة الشرقية تصدرت مناطق المملكة من حيث عدد الزيارات الميدانية للمنشآت بـ 369 زيارة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 267 زيارة، ثم منطقة الرياض بـ 263 زيارة، ومنطقة القصيم بـ 134 زيارة، ومنطقة عسير بـ 47 زيارة ميدانية.

وأضافت بأن الزيارات الميدانية خلال شهر سبتمبر، شملت أيضاً 37 زيارة ميدانية بمنطقة جازان، 33 زيارة ميدانية بمنطقة المدينة المنورة، و27 زيارة ميدانية بمنطقة تبوك، و23 زيارة ميدانية بمنطقة حائل، و21 زيارة ميدانية بمنطقة نجران، وزيارة واحدة بمنطقة الحدود الشمالية.

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