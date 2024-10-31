شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف ريال غرامة.. رصد مخالفات بيع مياه غير مصرح بها بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلًا بإدارة المياه، 6 مخالفات لنظام أحكام المياه ولائحته التنفيذية في العاصمة المقدسة.

جاء ذلك خلال جولات رقابية أجرتها فرق مختصة لرصد المخالفات وضبط الأشياب غير المصرح بها في الأحياء السكنية.

أشياب مياه غير مرخصة

واتخذت الفرق الميدانية الإجراءات القانونية اللازمة، وحررت المخالفات وفقًا للأنظمة المحددة.



وقد شددت وزارة البيئة على حظر وجود أشياب مياه غير مرخصة في الأحياء السكنية، كما حذرت من تعبئة الصهاريج من مصادر غير معتمدة، سواء كانت تحوي مياه تحلية أو مياه غير صالحة للشرب، أو حتى مياه صرف صحي.

وتضمنت العقوبات غرامات تصل إلى 100,000 ريال على المخالفين، وفقًا لمعايير محددة تضمن حماية صحة المجتمع وسلامة البيئة.



استمرار حملات التفتيش

كما أشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، إلى أن حملات التفتيش مستمرة لضبط المخالفات.

ودعا المستفيدين للالتزام بالأنظمة وتجنب الطرق غير القانونية في توزيع المياه، لضمان توفير مياه صالحة للشرب لجميع المواطنين والمقيمين.

وأكد أهمية التحقق من مصدر تعبئة الصهاريج، لضمان سلامة المستهلكين.