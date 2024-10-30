شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح على جازان والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وارتفاع الموج وجريان للسيول وصواعق رعدية وتساقط البرد، على محافظات جزر فرسان والداير والريث والعيدابي وهروب وفيفا والعارضة والحُرث والدرب وبيش.

كما نبّه المركز من هطول أمطار متوسطة وهبوب رياح شديدة وشبه انعدام في الرؤية وارتفاع الموج وجريان السيول وصواعق رعدية وتساقط البرد، على مدينة جيزان وضمد وصبيا وأبوعريش وأحد المسارحة وصامطة والطوال ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً. أمطار على المدينة المنورة كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم - بمشيئة الله - هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية، على المدينة المنورة والمهد والحناكية ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.