شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي نظيره الأردني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
ووصل إلى الرياض اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، وذلك لحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار".
ووصل إلى الرياض اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، وذلك لحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار".