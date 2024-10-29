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ولي العهد يلتقي نظيره الأردني

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اليوم-الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ووصل إلى الرياض اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، وذلك لحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار".
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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