شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وارتفاع الموج وجريان للسيول وصواعق رعدية وتساقط البرد، مع احتمال تكون الأعاصير القمعية، على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان والداير والريث والعيدابي وهروب وفيفا والعارضة والحُرّث والدرب وبيش وضمد وصبيا وأبوعريش وأحد المسارحة وصامطة والطوال.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساءً.

