شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يبحث مع "اليونيسيف" سبل دعم الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة اليوم، نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لشؤون العمل الإنساني والإمدادات تيد شيبان والوفد المرافق له.

جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد المنعقد في مدينة جدة. مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الأطفال وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وسبل دعم فئة الأطفال في العالم، ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في المؤتمر.

وأشاد نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف, بمنجزات المركز الكبيرة في الميادين الإنسانية والإغاثية والتنموية وعمله الدؤوب لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة حول العالم.