شكرا لقرائتكم خبر عن 40 فريقًا رياديًا في معسكر الابتكار الرقمي بجامعة جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، بالتعاون مع حاضنة ومسرعة "حياة الأعمال"، معسكر الابتكار وريادة الأعمال الرقمية بمشاركة 40 فريقًا رياديًا من طلاب الجامعة المبدعين.

ويستمر المعسكر لمدة ثلاثة أيام، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ريادية قابلة للتنفيذ.



يُركز المعسكر في مرحلته الأولى على تقديم مجموعة من المحاضرات وورش العمل المكثفة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، إذ يستعرض المتخصصون والمستشارون أحدث التقنيات والمفاهيم المتعلقة بريادة الأعمال الرقمية وتطوير المشاريع التقنية.



ريادة الأعمال الرقمية

يُعد هذا المعسكر ثمرة تعاون مثمر بين الجامعة وحاضنة ومسرعة "حياة الأعمال"، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتأهيل الطلاب وتجهيزهم بأدوات النجاح والتميز في مجال ريادة الأعمال الرقمية.



من المتوقع أن تُسفر فعاليات المعسكر عن مشاريع ريادية واعدة تلبي احتياجات السوق المحلي وتعزز من مسيرة التحول الرقمي في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويساهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتطوير بيئة الأعمال التقنية، مما يعكس التزام الجامعة بتنمية القدرات الوطنية وتحفيز الابتكار لدى الأجيال الشابة.