شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 27 كيلوجرامًا من القات بجازان والقبض على مقيم لترويجه الحشيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (27) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

فيما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الإختصاص

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.