شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تعزز سلامة الغذاء بـ 1430 جولة رقابية خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة الطائف 1430 جولة رقابية مكثفة على المنشآت التجارية والصحية بأنحاء المحافظة خلال الأسبوعين الماضيين، بهدف التحقق من امتثال تلك المنشآت لمعايير حفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع حفاظاً على الصحة العامة.



وقد أسفرت الجولات عن رصد مخالفات متعددة تتعلق بعدم توفر الاشتراطات الصحية اللازمة، وعدم حصول الممارسين على الشهادات الصحية، وسوء تخزين الأغذية، وضبط منتجات مجهولة المصدر. كما تم إجراء تحاليل مخبرية على عينات من الأغذية والسوائل للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير الاستهلاكية.



اشتراطات صحية



غطت الجولات الرقابية مختلف المحال التجارية، المطاعم، المطابخ، مراكز التموينات الغذائية، الكافتيريات، وصوالين التجميل والحلاقة، وهدفت إلى تحقيق الامتثال للاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية، وضمان تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية خلال فصل الصيف الحالي.

وفي إطار هذه الحملة، أكدت أمانة الطائف التزامها بتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المنشآت المخالفة وغير الممتثلة للتعليمات، مشيرة إلى أهمية تعاون الأهالي من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق "بلدي" والمركز الموحد للبلاغات 940.