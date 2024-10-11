شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: إكمال تنفيذ الخدمات الإلكترونية بعد سداد الرسوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المديرية العامة للجوازات، أهمية إكمال تنفيذ الخدمات الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر – أبشر أعمال) وبوابة مقيم، بعد إجراء عملية السداد .

وأوضحت “الجوازات” أن سداد رسوم الخدمات فقط لا يعني تنفيذ الخدمة وإنجازها .

كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، مثل خدمة إصدار وتجديد الجواز السعودي وخدمة إصدار وتجديد الإقامة وخدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة الخروج النهائي، وخدمة تواصل، التي تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا.