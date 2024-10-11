شكرا لمتابعة خبر عن رسالة مؤثرة من أجنبية لرجال الدفاع المدني بعد انقاذها من حريق نشب بمنزلها ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت سيدة من جنوب إفريقيا حادثة مؤلمة خلال زيارتها لزوجها في الرياض، حيث واجهت خطر الموت المحقق نتيجة اندلاع حريق في منزلها.

ونشب الحريق في المنزل، مما أدى إلى تصاعد الدخان بشكل كثيف واحتجاز السيدة داخله. ولولا تدخل فرق الدفاع المدني السريع والاحترافي، لكانت العواقب أكثر فتكًا.

وقد تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخراج السيدة بأمان، مما ساهم في إنقاذ حياتها وتوفير الرعاية الطبية لها في الوقت المناسب.

وبعد خروج السيدة من المستشفى وتحسن حالتها الصحية، أعربت السيدة عن امتنانها العميق لرجال الدفاع المدني حيث قامت بزيارة لإدارة الدفاع المدني لتقديم الشكر لهم شخصيًا على جهودهم البطولية التي أنقذت حياتها.