اخبار السعوديه

الديوان الملكي: استكمل خادم الحرمين الفحوصات الطبية وقد تماثل ـ ولله الحمد ـ للشفاء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: استكمل خادم الحرمين الفحوصات الطبية وقد تماثل ـ ولله الحمد ـ للشفاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "

أخبار متعلقة

 

"الالتزام البيئي".. تدريب أكثر من 5 آلاف سعودي على مكافحة التلوث البحري
"سبل" تصدر طابعًا تذكاريًا عن اليوم العالمي للبريد
استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 6 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 9 أكتوبر 2024م الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة، وقد تماثل ـ ولله الحمد ـ للشفاء .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا