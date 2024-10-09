شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: استكمل خادم الحرمين الفحوصات الطبية وقد تماثل ـ ولله الحمد ـ للشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة "الالتزام البيئي".. تدريب أكثر من 5 آلاف سعودي على مكافحة التلوث البحري "سبل" تصدر طابعًا تذكاريًا عن اليوم العالمي للبريد

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 6 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 9 أكتوبر 2024م الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة، وقد تماثل ـ ولله الحمد ـ للشفاء .حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.