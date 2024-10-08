21.7 ألف استجابة طبية بالمناطق النائية

تطوير المهارات
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال العام الماضي، الاستجابة الطبية في المناطق النائية، حيث حرصت على تطوير مهارات المسعفين في التعامل مع الحالات الإسعافية في المناطق النائية، والتعايش بأقل الإمكانيات المتاحة، وذلك من خلال إقامة برنامج تدريبي بمسمى برنامج الاستجابة الإسعافية في البيئات النائية، مشيرة إلى أنه برنامج طبي يشمل الحالات الإسعافية في البيئات النائية، والتي يصعب الوصول إليها بسبب وعورة المكان، ويتمثل البرنامج في: السلامة ومأوى النجاة، والإصابات الحرارية، والبحث والإنقاذ، وأساسيات الإرشاد، ومحتوى الخريطة، وطب المرتفعات.
مكة الأعلى في البلاغات
استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من البلاغات في المناطق النائية، حيث بلغ إجمالي البلاغات 4426 بلاغا بـ20%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 3688 بلاغا بـ17%، وحائل ثالثا، بإجمالي 1906 بلاغات بـ9%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 1400 بلاغ بـ6%، وجازان خامسا، بإجمالي 1167 بلاغا بـ5%.
الأقل بلاغات
تصدرت منطقة الجوف أقل مناطق المملكة بلاغات في البيئات النائية، حيث بلغ إجمالي البلاغات 118 بلاغا بـ1%، وحلت تبوك ثانيا، بإجمالي 317 بلاغا بـ1.45%، ونجران ثالثا، بإجمالي 688 بلاغا بـ3.16%، والشرقية رابعا، بإجمالي 782 بلاغا بـ3.62%، والقصيم خامسا، بإجمالي 798 بلاغا بـ4%.
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