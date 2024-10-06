شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهر.. 804 جولات رقابية على المساجد والجوامع في السليل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 804 جولة رقابية خلال شهر ربيع الأول لعام 1446هـ على مساجد وجوامع محافظة السليل بمنطقة الرياض وذلك لمتابعة مدى التزام منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين بالتعاميم والتعليمات الواردة من الوزارة وكذلك متابعة مرافق الجوامع والمساجد والتأكد من خلوها من المخالفات والاختلاسات التي يقوم بها بعض المجاورين والرفع بالتقارير اليومية.

وبلغ عدد المخالفات التي تم رصدها 45 مخالفة، و20 مخالفة عدم التقيد بوقت رفع الأذان وإقامة الصلاة، و40 مخالفة التغيب بلا عذر، ومخالفتان بعدم التقيد بضوابط مكبرات الصوت.

ويأتي تنظيم هذه الأعمال الرقابية من قبل مراقبين ومراقبات فرع الوزارة في منطقة الرياض على المساجد والجوامع والمصليات النسائية بهدف التأكد من سير الخطط المعتمدة وتنفيذها على أكمل وجه، وذلك تماشياً مع رسالة الوزارة في خدمتها لبيوت الله وتهيئتها لاستقبال المصلين.