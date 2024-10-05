السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 750 حقيبة إيوائية في إقليمي بلوشستان والبنجاب بجمهورية باكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - مركز الملك سلمان للإغاثة

الخليج 365 - متابعات

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 750 حقيبة إيوائية في منطقة نصير آباد بإقليم بلوشستان ومنطقة رانجبور بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5250 فردًا من الأسر الأشد احتياجًا في الخليج 365 المتضررة من الفيضانات، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع توزيع المواد الإيوائية والحقائب الشتوية في باكستان للعام 2024م.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الفئات المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض.

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