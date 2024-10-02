شكرا لمتابعة خبر عن فرض عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 222 من أصحاب العمل؛ لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية.

وأصدرت الوزارة قراراتها بإيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام؛ بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

وشملت مخالفات مكاتب وشركات الاستقدام، سحب ترخيص 11 مكتب استقدام، وتضمنت المخالفات: عدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، وعدم الالتزام بتصحيح المخالفات الخاصة بقواعد الاستقدام، كذلك تم إيقاف 25 مكتب استقدام، لمخالفات شملت التأخر في حل الشكاوى، والتأخر في إعادة المبالغ للعملاء.

ووفق الوزارة تمثلت مخالفات أصحاب العمل في تقديم خدمة العامل المنزلي للغير أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص، وتكليف عمال الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، وتم فرض جزاءات تمثلت في غرامات مالية ومنع من الاستقدام.