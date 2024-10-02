5 أيام للاحتفاء بالمعلم في الإدارات التعليمية والمدارس

حددت وزارة التعليم نحو 5 أيام للإطار الزمني للاحتفال باليوم العالمي للمعلم، ابتداءً من الأحد إلى الخميس المقبلين، في الإدارات التعليمية والمدارس، وأطلقت هوية يوم المعلم لهذا العام «تقدير أصوات المعلمين: عقد اجتماعي جديد للتعليم»، التي تهدف إلى إبراز دور المعلمين في بناء الأجيال المساهمة في تنمية دوت الخليج ، وتعزيز دور المعلم ومكانته في نفوس الطلاب والطالبات، وتأصيل المبادرات الإيجابية تجاه المعلم.

فعاليات وأنشطة

وشملت الفعاليات أنشطة الاحتفالية في الإدارات التعليمية، بحيث يتم إرسال تصميم إلكتروني موحد «بطاقات شكر وامتنان للمعلم» للمدارس، وتقيم كل مدرسة فعاليات وبرامج داخل المدرسة بحضور منسوبي التعليم، فضلا عن تفعيل الإذاعة المدرسية، وتخصيصها لتقديم فقرات تعبر عن دور المعلم في التعليم، وإبراز جهوده من خلال المشاركة الطلابية.

وضمن ذلك أيضا الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بحيث يتم التنسيق مع القطاعات الحكومية في المنطقة، للتفاعل مع هذا اليوم، والإسهام عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية الخاصة بها.

كذلك عقد الاتفاقيات مع القطاع الخاص، لتفعيل هذا اليوم، وتقديم العروض والخصومات التحفيزية للمعلمين.

كما يتم خلال الحفل الخاص بالإدارة التعليمية تكريم الحاصلين على الأوسمة، والفائزين بجوائز على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

أدوار المدارس

وتلتزم المدارس خلال هذا الاحتفاء بتنفيذ الفعاليات البرامج والأنشطة في كل مدرسة بحسب المدة الزمنية المحددة، مع تأكيد الالتزام بالإجراءات المنظمة، وتفعيل الوسائل الإعلامية للمدرسة بإشراف قسم الاتصال المؤسسي، فضلا عن اقتراح فعاليات متميزة، للاحتفاء بيوم المعلم العالمي، ورفعها للإدارة من أجل أخذ الموافقة عليها.

دور الإدارات التعليمية في الاحتفالية:

تشكيل لجنة في إدارات التعليم برئاسة مدير التعليم

تنفيذ الإطار الاتصالي العام المرسل من الإدارة العامة للاتصال المؤسسي، والإشراف على فعاليات الاحتفاء

التعميم على جميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية بموعد الاحتفاء، والإطار العام للاحتفاء

إعداد وتنفيذ الفعاليات المنوطة بالإدارة، وعقد الاتفاقيات مع القطاعين العام والخاص، للمشاركة في الاحتفاء

إعداد خطة لتفعيل دور الأسرة والمجتمع في الاحتفاء