شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح شديدة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان اليوم الثلاثاء، مصحوبة برياح شديدة السرعة وارتفاع الموج وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات الحُرّث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وضمد وصبيا وأبوعريش وأحد المسارحة وصامطة والطوال ومركز الفطيحة والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 9 مساءً.

