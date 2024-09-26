شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك.. المملكة تناقش توصيات بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت المملكة في اجتماع الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة، التي عُقدت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال أعمال قمة المستقبل بمشاركة 38 عضوًا من مختلف دول العالم.

ومثّل المملكة في الاجتماع عضو مجلس الشورى د. لطيفة بنت محمد العبدالكريم، بمشاركة مسؤولين من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

وناقش الاجتماع التوصيات الخاصة بتقرير الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى المتعلقة ببناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.

تعزيز ريادة المملكة

ويأتي دعم "سدايا" للهيئة الاستشارية في إطار جهودها الرامية لتعزيز ريادة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير استخدامه على مستوى العالم.



فضلًا عن تعزيز مكانتها الدولية في هذا القطاع الحيوي، في ظل التطور المتسارع لهذه التقنيات المتقدمة، وتعظيم أثرها الكلي على مستوى الأفراد والمؤسسات.

تطوير البرامج والمبادرات

وتعمل الهيئة الاستشارية على تطوير البرامج والمبادرات الرامية لتحفيز الأفراد والمنشآت على تبني تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك عبر بناء منظومة متكاملة ستكون الأكثر تعاونًا وتطلعًا، ضمن قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي الذي يعد من أهم الركائز التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030، ودعم جهود المملكة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.