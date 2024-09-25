شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعتمد معايير تكريم المتفوقين وتمنع إعادة السنة الدراسية للتحسين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت وزارة التعليم معايير جديدة لتكريم المتفوقين في المرحلة الثانوية، وتضمنت منح مراتب الشرف للطلاب المتميزين بناءً على معدلاتهم التراكمية وشروط محددة، حيث سيتم منح مرتبة الشرف الأولى للطلاب الذين يحققون معدلًا تراكميًا بنسبة 97% أو أكثر، بشرط عدم الرسوب في أي مادة دراسية خلال المرحلة الثانوية، وإتمام الدراسة في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع تحقيق نسبة مواظبة 98% فأكثر وسلوك مثالي بنسبة 100%.

وذكرت أن مرتبة الشرف الثانية فتُمنح للطلاب الذين تتراوح معدلاتهم التراكمية بين 95% إلى أقل من 97%، مع الالتزام بشروط عدم الرسوب وإكمال المرحلة في ثلاث سنوات كحد أقصى، وتحقيق نسبة المواظبة والسلوك المحددة لمرتبة الشرف الأولى.



اجتياز جميع المواد الدراسية



وأوضحت المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب أن شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة تُمنح للطلاب الذين يجتازون جميع المواد الدراسية المطلوبة بنجاح وفق الخطة الدراسية المعتمدة، ويستكملون ساعات التطوع ومشروع التخرج. كما أكدت أنه لا يُسمح للطالب بإعادة دراسة أي مادة دراسية نجح فيها بهدف تحسين درجاته أو معدله التراكمي، ولا يُسمح له بإعادة السنة الدراسية التي أتمها بنجاح.



وأشارت المذكرة إلى أن المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية يُحتسب بنسبة 20% من معدل السنة الأولى، و40% من معدل السنة الثانية، و40% من معدل السنة الثالثة. وفي حال تعثر الطالب في مادة دراسية ونجح فيها خلال اختبارات الدور الثاني، تُسجل الدرجة الجديدة في السجل الأكاديمي وتُلغى الدرجة السابقة.



تقرير إلكتروني



وتضمنت القواعد التنفيذية أنه سيتم تسليم كل طالب تقريرًا إلكترونيًا لكل فصل دراسي يتضمن نتائج المواد الدراسية، إضافة إلى سجل أكاديمي مؤقت ابتداءً من الفصل الدراسي الثالث، وسيحصل الطالب الناجح في نهاية المرحلة الثانوية على سجل أكاديمي معتمد يشمل نتائج جميع الفصول الدراسية موثقًا فيه التقديرات النهائية والمعدل التراكمي للتخرج.



وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي وزارة التعليم لتحفيز الطلاب على التميز الأكاديمي والانضباط السلوكي، والالتزام بمعايير الجودة التعليمية، بما يسهم في إعداد جيل متميز وقادر على تحقيق الأهداف التعليمية والمساهمة في تنمية المجتمع.