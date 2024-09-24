الارشيف / اخبار السعوديه

مدارس تعليم الشرقية وحائل تحتفي بفعاليات اليوم الوطني 94 

0 نشر
واس - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس تعليم الشرقية وحائل تحتفي بفعاليات اليوم الوطني 94  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت مدارس المنطقة الشرقية اليوم, احتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 تحت شعار "نحلم ونحقق"، بمشاركة الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.
وتضمنت الفعاليات معارض مصاحبة تضم لوحات فنية ورسومات تعبر في مضمونها عن حب الوطن، إضافة إلى المسابقات الثقافية والقصائد الوطنية ومسابقة الذاكرة الوطنية، وأوبريتًا وطنيًا، وعروضًا مسرحية، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

مدارس تعليم حائل

واحتفت إدارة التعليم بمنطقة حائل باليوم الوطني الـ 94 تحت شعار "نحلم ونحقق"، وذلك بكافة مدارس المنطقة ومحافظاتها، بمشاركة وتفاعل من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ابتهاجاً وفرحاً بهذه المناسبة. وتضمنت الاحتفالية العديد من البرامج والفعاليات منها: أوبريت بعنوان "أغلى وطن" ورسالة للوطن، ومسابقة الذاكرة الوطنية، والعرضة ، وكذلك الفنون الأدائية، والعروض المسرحية والمعارض الفنية والجداريات.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا