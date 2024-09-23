شكرا لقرائتكم خبر عن عبر المنافذ الدولية.. "الداخلية" تطلق ختمًا خاصًا باليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل

احتفالات اليوم الوطني

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، ختمًا خاصًا بمناسبة اليوم الوطني الـ(94) للمملكة، الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر من كل عام.وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، إذ تختم به جوازاتهم توثيقًا ورمزًا لليوم الوطني.واكتسى مبنى وزارة الداخلية بمدينة الرياض، اللون الأخضر ابتهاجًا بمناسبة اليوم الوطني، والذي يعد من أبرز معالم العاصمة لما يتميز به من تصميم هندسي جذاب ومميز.يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ94 بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضرٍ آمن في وطن مزدهر.