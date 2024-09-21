شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فلكلورات شعبية وأهازيج متنوعة في مسيرة "وطن" بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.