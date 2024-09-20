شكرا لقرائتكم خبر عن مسوحات ميدانية شاملة لحماية الحياة الفطرية في الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

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تحديد التهديدات

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مستقبل مستدام للبيئة البحرية

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن إطلاق مشروع رائد يهدف إلى تقييم حالة الموائل البحرية على طول الساحل السعودي في الخليج العربي، وذلك ضمن جهوده المستمرة لحماية البيئة البحرية وتعزيز الاستدامة البيئية. يهدف المشروع إلى جمع البيانات الضرورية لإدارة النظم البيئية البحرية بشكل مستدام، وتحديد التهديدات التي تواجهها هذه الموائل الحيويةويستهدف المشروع تقييم حالة مجموعة من الموائل البحرية المهمة مثل الشعاب المرجانية، الحشائش البحرية، وأشجار المانغروف، من خلال مسح شامل يشمل استخدام تقنيات المسوحات الميدانية والتصوير الجوي، ما يتيح الحصول على معلومات دقيقة حول الحالة الراهنة لهذه الموائليعمل المشروع أيضًا على تحديد التهديدات والضغوط التي تواجه الموائل البحرية، بما في ذلك التلوث والتنمية الساحلية والصيد الجائر، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمناطق التي تحتاج إلى تدخلات للحفظ. هذا التقييم الأساسي سيسهم في وضع استراتيجيات فعالة لإدارة الموارد البحرية وحمايتهاكما سيقوم المشروع بدراسة آثار الأنشطة البشرية المختلفة على الموائل البحرية، مثل التنمية الساحلية والتلوث، وتقديم توصيات مبنية على أسس علمية لممارسات وسياسات الإدارة المستدامة. هذه التوصيات تهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية على البيئة البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمةفي إطار تعزيز المعرفة وبناء القدرات، يقوم المركز بتدريب الباحثين المحليين على تقنيات المسح وتحليل البيانات، لضمان استمرارية جهود الرصد والحفاظ على الموارد البحرية. كما يسعى المشروع إلى تعزيز الوعي البيئي ودعم جهود الحفظ من خلال إشراك المجتمع المحلي والمؤسسات المعنيةيأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المبادرات التي يقودها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لحماية التنوع البيولوجي في المملكة، ويؤكد على التزامه بتحقيق مستقبل مستدام للبيئة البحرية في الخليج العربي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية